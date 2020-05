Superenalotto, ancora due cinque in Toscana. Il jackpot sale oltre i 40 milioni di euro

Il Superenalotto bacia ancora la Toscana. E' avvenuto nel concorso di sabato sera quando la fortuna ha fatto un salto dalle parti di Pistoia. Sono state centrate due vincite con il cinque che hanno fruttato 18.475,30 euro ciascuna. Una schedina vincente, riporta l'agenzia Agipronews, è stata convalidata presso il punto vendita Non Solo Fumo di via Spartitoio, mentre un'altra vincita è stata realizzata alla Cartolibreria di piazza L. Da Vinci. Il Jackpot, nel frattempo, ha raggiunto i 40,5 milioni di euro. L'ultimo sei, infatti, è stato centrato lo scorso 28 gennaio, con 67 milioni di euro ad Arcola La Spezia, mentre in Toscana il premio di prima categoria manca dal 2014, con 11,9 milioni di euro vinti a Prato San Giusto. I numeri vincenti di sabato 16 maggio.