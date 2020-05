La fortuna torna a baciare la Toscana che registra una vincita al SupeEnalotto. Dopo il lungo stop dovuto all'emergenza Coronavirus, nell'ultimo concorso un giocatore di Greve in Chianti, in provincia di Firenze, ha centrato un cinque da 59.411,80 euro. La schedina vincente è stata convalidata alla Tabaccheria Anichini, in via Garibaldi 49. Il Jackpot, nel frattempo, ha raggiunto i 39 milioni di euro. L'ultimo sei è stato centrato lo scorso 28 gennaio, con 67 milioni di euro ad Arcola (La Spezia), mentre in Toscana, riferisce Agipronews, il premio di prima categoria manca dal 2014, con 11,9 milioni di euro vinti a Prato San Giusto.