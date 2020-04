In vista della fase 2, il presidente della Regione Enrico Rossi chiarisce: "Non penso alla riapertura delle seconde case in Toscana, ma mi piacerebbe mandare, insieme ai sindaci e agli amministratori locali, un messaggio, in particolare ai genitori di bambini e ragazzi da tempo costretti nelle loro case, così come alle persone non completamente autonome, chiarendo con un provvedimento il concetto di prossimità alla propria abitazione e permettendo da subito attività motoria all'aperto all’interno del territorio comunale, a piedi o in bicicletta. Sarebbe una misura importante che potrebbe aiutarci a preparare gradualmente una nuova normalità nel segno della responsabilità, per convivere a lungo con il virus in sicurezza e con dignità".