I laboratori di microbiologia di Siena e Firenze stanno verificando la sensibilità e specificità dell’atteso test sierologico della Diesse diagnostica, che lo ha appena registrato con marchio Ce. L’esito sarà disponibile a breve. "Dedicheremo questi test - spiega il presidente della Regione Enrico Rossi - principalmente alle persone che saranno ricoverate negli ospedali della Toscana con attività programmata. Il test sierologico potrà essere effettuato sul paziente almeno una settimana prima del ricovero e all’ingresso in ospedale la persona sarà comunque sottoposta a tampone molecolare, come è accaduto fino a ora. Se questo test funziona, insieme ai tanti altri che nel futuro si affacceranno alla disponibilità del mercato, la prospettiva è di completare i primi 400mila test sierologici in corso destinati agli operatori sanitari del pubblico e del privato e a tutte quelle altre categorie individuate nelle ordinanze regionali, per poi passare allo screening della popolazione".

Fino ad oggi gli operatori sanitari sottoposti al test sono stati 51.500, con esito positivo del 2,2%. Il tampone molecolare eseguito su questi ultimi ha confermato un 1,1% dei casi complessivi. Nelle residenze socio assistenziali sono stati invece eseguiti 33 mila test sierologici, in attesa della risposta diagnostica definitiva.