Toscana, contributo per l'affitto della casa: le graduatorie della Regione. Ecco chi ha ottenuto i soldi

La Regione Toscana ha ufficializzato le coppie e i single che riceveranno il contributo per l'affitto della casa nell'ambito del progetto Giovanisì. In 683 hanno ottenuto l'aiuto, ancora più prezioso in un momento così complesso come l'emergenza Coronavirus. Il bando era rivolto ai giovani dai 18 ai 34 anni che intendono uscire dal nucleo familiare usufruendo di un contributo della durata di tre anni per il pagamento di un canone di affitto. Il contributo previsto, triennale, varia da un minimo annuale di 1.800 euro (150 al mese) fino a un massimo di 4.200 (350 al mese). L’approvazione della graduatoria è stata posticipata di un mese rispetto a quanto previsto a causa delle disposizioni emanante per il contenimento e la gestione dell’emergenza sanitaria da Covid-19. Allo stesso modo è slittato al 16 maggio l’inizio del periodo che i beneficiari avranno per trovare una casa e quindi utilizzare il finanziamento: in questo modo potranno usare tutto il tempo a loro disposizione, 180 giorni. Cliccare qui per leggere la graduatoria dei beneficiari.

La graduatoria

Le domande presentate erano state 1.049. Sono rientrate in graduatoria 683 domande per un totale di 835 persone coinvolte: si tratta di tutti i giovani tra i 30 e i 34 anni (single o in coppia) che avevano fatto domanda, mentre tra i 18 e i 29 anni tutti quelli con figli, le coppie senza figli e oltre 250 richiedenti singoli. Tra le domande escluse, 90 lo sono state per mancanza di titoli, mentre le rimanenti 273 saranno ammesse a finanziamento a seguito dell’eventuale scorrimento in graduatoria previsto a fine 2020 (se entro 6 mesi i beneficiari non troveranno casa, perderanno il diritto al beneficio).