Gli uffici di stato civile e anagrafe del Comune di Siena sono aperti anche in questi giorni di emergenza per il Coronavirus, ma per i limiti imposti dal momento attuale, sarà possibile recarsi, fino a nuove disposizioni, soltanto nella sede in via Salicotto 6. I servizi, per chi ne ha bisogno, sono erogati esclusivamente su prenotazione, da fare tramite l'Agenda online (che si trova all'indirizzo http://servizi.comune.siena.it/Appuntamenti/), oppure con l'assistente virtuale Caterina, presente sulla home page del Comune (in basso a destra si trova un’icona rossa con il simbolo di una chat, che apre una finestra di dialogo). Gli accessi, comunque, saranno ristretti ai casi di urgenza e di indifferibile necessità.