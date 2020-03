Coronavirus a Siena, l'osteria Il Grattacielo chiude: "Diamo un segnale per senso civico"

Il Grattacielo è l'osteria che appare in tutte le guide turistiche del mondo, uno dei locali più tipici di Siena, amato e frequentato da tanti senesi e moltissimi stranieri.

I proprietari hanno preso una decisione coraggiosa ed messo un post sul loro profilo Facebook: "Abbiamo deciso, in questo delicato momento, di dare priorità a quello che conta, il rispetto reciproco e soprattutto difendere le persone più deboli, secondo noi è l'unico modo, fermarsi. Per ripartire poi più forti ed uniti di prima. Tutti. Per senso civico chiudiamo dal 10 marzo fino a data da destinarsi. Fermiamoci tutti e fermiamo il virus".