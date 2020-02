Coronavirus in provincia di Siena, altri due casi positivi nella squadra Pianese

Altri due casi positivi al Coronavirus nella squadra della Pianese (formazione di Piancastagnaio in provincia di Siena che milita nel campionato di serie C girone A), oltre all'attaccante di 22 anni ricoverato dal 27 febbraio 2020 all'ospedale di Siena. Si tratta di un giocatore di 22 anni (difensore) e di un addetto della società bianconera di 62 anni. La conferma arriva dal sindaco di Abbadia San Salvatore e da fonti vicine alla società. I tamponi che sono stati effettuati nella giornata di giovedì hanno dato esito positivo. Il giocatore sta bene, è completamente asintomatico e si trova attualmente nella sua abitazione, in isolamento così come tutti gli altri tesserati. L'uomo di 62 anni, invece, "ha manifestato febbre e piccoli problemi respiratori (la famiglia ha però smentito il comunicato ufficiale della Regione Toscana sostenendo che l'uomo non ha mai avuto problemi respiratori o tosse, ndr)", come ha detto stamani il sindaco di Abbadia Fabrizio Tondi, e verrà così trasferito all'ospedale Le Scotte di Siena.

La situazione viene monitorata costantemente. Questa mattina, 28 febbraio 2020, c'è stato al comune di Abbadia San Salvatore un nuovo breafing tra il sindaco Tondi e le autorità istituzionali e sanitarie. Non sono previste al momento misure cautelative, anche le scuole rimangono aperte.