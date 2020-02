Coronavirus in provincia di Siena, tende fuori dall'ospedale di Abbadia San Salvatore. Riunione in Comune

La positività al Coronavirus di un giocatore della Pianese (squadra di calcio in provincia di Siena che milita nel campionato di serie C girone A) ha fatto scattare sia a Piancastagnaio sia ad Abbadia San Salvatore le misure di emergenza. Questa mattina, 27 febbraio 2020, si è tenuta una riunione congiunta tra i rappresentanti delle istituzioni e delle forze dell'ordine per fare il punto della situazione e capire come muoversi. Il primo provvedimento adottato è stato il mantenimento della tensostruttura esterna all'ospedale di Abbadia San Salvatore che verrà utilizzata per il primo triage di quei pazienti che potrebbero presentarsi al nosocomio con sintomi influenzali riconducibili al nuovo Coronavirus. Una zona filtro - detta pre triage - utile ad evitare il passaggio negli ambienti frequentati da altri pazienti, quindi ad evitare che i soggetti con sintomi da Covid-19 vengano in contatto con i sanitari e i pazienti. I carabinieri, coordinati dal tenente Angelo Faraca, e i vigili municipali stanno facendo prevenzione e controllano gli accessi. Al supermercato Coop sono stati esposti cartelli dove viene raccomandato ai clienti di non accaparrare le merci in considerazione del fatto che ve ne sono in abbondanza, a differenza dell’amuchina che è introvabile.