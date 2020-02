Mariano Di Vaio, intervento chirurgico riuscito. L'influencer perugino sta bene ed è tornato a casa

Renzi: "Se Conte ha i numeri per andare avanti da solo gli faccio un grande in bocca al lupo"

(Agenzia Vista) Roma, 18 febbraio 2020 Renzi se Conte ha i numeri per andare avanti da solo gli faccio un grande in bocca al lupo Le parole di Matteo Renzi arrivando alla cena dei parlamentari di Italia Viva in un ristorante nel centro di Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev