Barbara d'Urso, auguri hot: arriva San Faustino, la festa dei single

Dopo San Valentino arriva la festa di San Faustino: giornata dedicata ai single. A fare gli auguri in versione hot è Barbara D'Urso che, su Instragram, ha fatto un post con una scollatura niente male. E intanto arriva da SpeedVacanze.it l'analisi per cui San Valentino ha perso il suo appeal anche in termini di viaggi, si parla addirittura di pacchetti turistici anti San Valentino. Il portale, che per primo ha introdotto in Italia l’esclusiva formula dei viaggi e delle crociere di gruppo per single, ha preso in esame le tendenze legate a San Valentino 2020 di un campione di 2 mila persone di entrambi i sessi, la metà delle quali rappresentative di chi è in coppia e l’altra metà di chi è single. Il 76% di chi è in coppia ha risposto che non considera San Valentino una festa importante e il 49% dice che quest’anno non festeggerà. Tra chi ritiene di voler festeggiare in modo tradizionale, la spesa media del regalo è comunque modesta e oscilla tra gli 8 e i 40 euro. A confermare questa tendenza al risparmio è anche il fatto che di anno in anno sono sempre meno le vetrine dei negozi dedicate a San Valentino. Leggi anche: Dopo San Valentino, oggi i single celebrano San Faustino: ecco perché. Viaggi in crociera per festeggiare