Dopo San Valentino, oggi i single celebrano San Faustino: ecco perché. Viaggi in crociera per festeggiare

Il 15 febbraio è il giorno della rivalsa per cuori solitari e single impenitenti. La ricorrenza di San Faustino è contrapposta a quella di San Valentino in base a una tradizione piuttosto recente che non ha direttamente a che fare con la storia del santo, ma piuttosto con leggende e dicerie. Ad esempio quella secondo cui il patrono di Brescia era un "Cupido" che aiutava le donne a trovare un marito. Ma si ritiene anche che San Faustino porti bene a chi sogna di trovare un partner perché "faustus" vuol dire propizio. Quanto al modo con cui i single oggi vivono questa ricorrenza, pare che i viaggi siano di moda. Se "San Valentino ha perso le ali" per le coppie, secondo Roberto Sberna, direttore generale di SpeedVacanze.it, i single festeggiano sia San Faustino sia San Valentino sfruttando il periodo dedicato alla festa degli innamorati per concedersi un viaggio. Tra quelli più gettonati su SpeedVacanze.it, l’anti-San Valentino in Mar Rosso a Marsa Alam con partenza il 15 e ritorno il 22 febbraio e la Crociera Costa a Marsiglia, Barcellona e Palma de Maiorca con partenza il 13 e ritorno il 20 febbraio.