Esce Changes, il nuovo album di Justin Bieber: parla dei cambiamenti avvenuti nella vita del cantante

Esce oggi, 14 febbraio, Changes, il nuovo album di Justin Bieber. Il cantante non poteva dimostrare in modo migliore il suo affetto per i fans, proprio nel giorno di San Valentino. L'album parla di "cambiamenti": sono quelli intervenuti nella sua vita. Numerosi da parte sua sono stati negli ultimi tempi i riferimenti al rapporto con Dio: uno degli elementi che lo hanno aiutato a uscire dal tunnel. Il lavoro è dedicato a Hailey, diventata sua moglie nel 2018.

Per anticipare la pubblicazione dell'album, l'artista ha fatto uscire due singoli, Yummy e Intentions feat. Quavo, che hanno già accumulato oltre mezzo miliardo di stream globali. Ma vanno menzionati altri due importanti traguardi: con 62 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, Bieber è l'artista più suonato in tutto il mondo nella piattaforma, mentre grazie alla docuserie di YouTube Originals "Justin Bieber: Seasons" supera i 50 milioni di abbonati al suo canale ufficiale, che diventa il canale artista numero 1 su YouTube.