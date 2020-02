Sprechi nella pubblica amministrazione, su ogni famiglia italiana pesano 92.373 euro di debito pubblico

Famiglie italiane tartassate dal debito pubblico. Secondo il Codacons i "buffi" della pubblica amministrazione pesano 92.373 euro su ogni singola famiglia italiana, e per ben 39.942 euro a cittadino, considerati numeri sulla popolazione italiana residente resi noti pochi giorni fa dall’Istat. L'associazione dei consumatori ha commentato i dati diffusi da Bankitalia secondo cui "il debito pubblico, anziché diminuire, continua ad aumentare, e rappresenta una zavorra pesantissima per il paese", spiega il presidente Carlo Rienzi. "A fine 2019 ammontava a 2.409,2 miliardi, con un incremento di ben 28,7 miliardi rispetto all’anno precedente. Un debito di queste dimensioni è chiaramente insostenibile eppure, nonostante questa evidenza, qualsiasi tentativo di ridurlo si è rivelato inefficace, e i numeri appaiono in preoccupante crescita. L’azione di Governo si è rivelata del tutto fallimentare, e gli immensi sprechi pubblici continuano ad alimentare la voragine del debito, che oggi pesa per ben 39.942 euro su ogni cittadino italiano residente", conclude Rienzi. Leggi anche: Corte dei Conti "Margini stretti per ridurre il rapporto debito/Pil"