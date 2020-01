Siena, la bella esploratrice del Belgio che adora la Toscana. Bikini super sexy in piscina

Si chiama Danae De Wolf, è belga e si considera una esploratrice. Non a caso nel suo profilo Instagram scrive "Gli esploratori non sono estinti". Nel suo profilo sono postate foto da diversi angoli del mondo. Lei si definisce una viaggiatrice made in Belgio e dalle immagini che pubblica è evidente che ha trascorso un lungo periodo anche in Toscana. Tra le altre posta anche una fotografia "targata" Siena, in cui è in piscina, indossa un bikini bianco e si tocca i capelli. Non è chiaro se si tratti di una foto di qualche mese fa, considerate le temperature di questi giorni. Di certo viene apprezzata dai follower di Danae (ancora "solo" 3.800 ma in continua crescita) a giudicare dagli oltre mille like e dai commenti. I prossimi viaggi? Siviglia, Oslo, Islanda, Cracovia e Ibiza.