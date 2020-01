L'errore di uno dei concorrenti di La Pupa e il Secchione e viceversa è stato "celebrato" in maniera ironica dal conduttore del programma di Italia 1, Paolo Ruffini, che ha pubblicato il video sui suoi profili social. Nella clip, riferita alla puntata di martedì 14 gennaio, uno dei "secchioni" confonde Kim Kardashian con Giusy Ferreri, scatenando l'ilarità del pubblico. Un po' come era accaduto quando un altro concorrente aveva scambiato Stalin con Mussolini (guarda qui). Ad affiancare Paolo Ruffini alla conduzione del programma, la showgirl Francesca Cipriani, altro volto noto della tv, soprattutto dopo la partecipazione come concorrente del Grande Fratello nel 2006 (leggi qui).