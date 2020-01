Tulin Sahin è una top model e conduttrice turca il cui destino è legato a doppio filo a Siena. Tanto da aver chiamato sua figlia, nata nel novembre del 2019, Siena Leyla. “E’ un nome bellissimo - racconta - e anche delicato ed elegante, proprio come la città. Ho sempre desiderato visitarla fin da piccola, e 10 anni fa, mentre mi trovavo nei dintorni di Firenze per un servizio con Ferragamo destinato alla copertina di Elle, la voglia è tornata con prepotenza perché vedevo continuamente i cartelli stradali che indicavano Siena. Ho capito in quel momento che, se mai avessi avuto una bambina, l’avrei chiamata proprio così. Il mio desiderio si è avverato. Per me è un cruccio non essere ancora venuta ad ammirare con i miei occhi le bellezze senesi fatte di arte, natura, cultura, ma anche cibo e vino. Adesso ho un’ottima ragione per fare questo viaggio. Diciamo che io e Siena abbiamo un appuntamento”.

Anche il Palio è nei pensieri di Tulin Sahin: "Pur non avendolo mai visto, per mia sfortuna, lo ammiro perché ho un grande amore per i cavalli. Anche questo è un motivo per venire. Diciamo che è un secondo appuntamento fissato”.