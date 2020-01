Gravidanza, allattamento erotico. La donna può arrivare a cercare sesso fuori dalla coppia

La Sessuologa Rosamaria Spina è intervenuta nel corso del programma “Genetica Oggi” condotto da Andrea Lupoli su Radio Cusano Campus, riguardo il tema del feticismo della gravidanza e della lattofilia.

"La sessualità è così vasta che include anche una parafilia per le donne in dolce attesa. Nello specifico -spiega la Dott.ssa Spina- si chiama Feticismo da gravidanza che consiste in una forte ossessione sessuale per le donne incinte. C'è questa forma di eccitazione che può partire anche solo nel vedere donne con il pancione fino a desiderare di avere un rapporto sessuale con donne gravide."

"L'interesse è legato all'immagine di donna fertile e feconda con un corpo accogliente che acquisisce forme diverse che risultano eccitanti in alcuni uomini. E' una forma di feticismo e di parafilia estremamente antica, forse addirittura al Neolitico, dove venivano rappresentate donne in gravidanza che hanno rapporti sessuali con più uomini. Questo perché la donna gravida risultava eccitante in quanto generatrice di vita. Ad oggi non è praticamente così semplice pensare di concretizzare un desiderio del genere e in più se ne parla poco perché sembra quasi violare la 'sacralità della maternità' nonostante poi sia molto frequente negli uomini e più comune di tante alte parafilie."

"Questa parafilia a differenza di altre risulta eccitante anche nella donna che ricordiamo quando in gravidanza, in alcune fasi della stessa, ha un desiderio sessuale molto elevato per gli ormoni in circolo, quindi è anche più propensa ad una attività sessuale esplicita, manifesta. La donna stessa cerca sesso in queste fasi della gravidanza. In queste fasi, anche se la propria partner non è incinta, si ha la possibilità di soddisfare questa parafilia perché c'è disponibilità da parte di altre donne gravide che effettivamente ricercano sesso." "La donna in gravidanza potrebbe in alcuni casi tradire il proprio partner perché alcuni uomini che hanno la propria compagna in dolce attesa si ritirano dall'attività sessuale per vari motivi dettati dalla paura di danneggiare il feto o perché in quella fase non ritengono la propria compagna sessualmente eccitante. Quindi la donna può arrivare a ricercare sesso al di fuori della coppia."

"Una delle categorie più ricercate in ambito porno è proprio quella delle donne incinte anche perché è una delle poche categorie dove quello che si vede è vero, le attrici sono veramente in stato di gravidanza e questo aumenta ancora di più l'eccitazione". "C'è poi il capitolo della 'Lattazione parafilica' o 'Lattofilia' un'altra forma di feticismo legata al guardare una donna che allatta oppure di desiderare di essere allattati da una donna che può farlo. Il contatto con il seno femminile prosperoso e il nutrirsi dal corpo femminile porta grande eccitazione con uomini capaci di raggiungere forti orgasmi ed eiaculazioni intense. E' una parafilia molto comune anche in ambito porno, in Giappone ci sono addirittura dei bar pubblici dove si possono chiedere bibite a base di latte materno o caffè macchiati con latte materno oppure chiedere di essere allattati da una donna al momento."