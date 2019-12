Personaggio "Senese dell'anno", ecco chi sono i 10 che accedono alla fase finale. Proclamazione il 6 gennaio

Si volta pagina e comincia la volata finale decisiva per eleggere il "Senese dell'Anno". Il 4 gennaio sarà l’ultimo giorno utile per far pervenire al Corriere di Siena i tagliandi con i voti, in modo che il vincitore possa essere annunciato il 6 gennaio. Ecco quindi la rosa dei Top 10 in attesa di darsi battaglia e di conoscere il proprio destino (nomi non in ordine di classifica, ma alfabetico)

Guglielmo Ascheri, vice presidente Emma Villas, è il coordinatore del comitato tecnico-scientifico per Siena European City of Sports.

Giovanni Atzeni, fantino del cappotto del 2019. Ha vinto nella Giraffa e nella Selva.

Duccio Balestracci, professore ordinario di storia medievale all'Università di Siena.

Suor Ginetta De Santi, la suora dei poveri è stata trasferita in provincia di Livorno.

Antonio Degortes, imprenditore senese.

Deschema, la band che dopo Sanremo Giovani ha ottenuto un grande successo.

Michele Fiorini, ideatore di “Ricordi di Palio”.

Claudio Rossi, Rettore del Magistrato delle contrade.

Samuele Simoncini, giovane tenore che si è esibito da protagonista dell’Aida di Verdi.

Luca Venturi, ideatore del Festival Siena Awards.