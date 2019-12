Roma, due ragazze di 16 anni travolte e uccise all'uscita dalla discoteca

Tragedia nella notte all'uscita da una discoteca di Roma, nella zona di Ponte Milvio, dove due ragazze di 16 anni sono morte dopo essere state travolte da un'auto. L'incidente è avvenuto poco dopo la mezzanotte e l'automobilista, un ragazzo di 20 anni che si è subito fermato per prestare soccorso, è stato fermato dai vigili urbani di Roma Capitale impegnati nei rilievi insieme agli agenti della polizia. Il ventenne è stato sottoposto ai test per verificare l'eventuale assunzione di alcol o droghe. Ancora da stabilire l'esatta dinamica dell'incidente, che si è verificato in corso Francia in corrispondenza dell'incrocio con via Flaminia vecchia.