L'oroscopo del Corriere del 21 dicembre. I segni di fuoco: Ariete, Leone, Sagittario

Ecco l'oroscopo del Corriere del 21 dicembre

I segni di fuoco



Ariete

Un nuovo progetto porta un’ondata di energia a tutto beneficio della vita lavorativa, amorosa e familiare. Umore alle stelle in prossimità delle feste.



Leone

Il partner vi coccola ed è arrivato il momento di ricambiare. Se siete single non disperate: molto presto incontrerete una persona che vi travolgerà.



Sagittario

Se la vostra vita vi dà l'impressione di essere piuttosto piatta cercate almeno di individuare nuove attività per diversificare le giornate.





