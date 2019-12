Castrucci, il professore dell'Università di Siena che inneggia Hitler: il caso a Piazzapulita

Il prof dell'Università di Siena che inneggia Hitler finisce con un servizio su La7. Piazzapulita, il programma di approfondimento politico condotto da Riccardo Formigli, approfondisce il caso sollevato in settimana del professore Emanuele Castrucci, con il lavoro di Sara Giudice e Ambra Orengo.

Sentiti studenti e colleghi, il rettore dell'Università in uno spaccato di quanto è successo e sta succedendo nella realtà senese. Il professore in questione aveva il profilo Twitter con post inneggianti al fascismo e al nazismo e il caso scoppia adesso in tutto il suo fragore.