Tassa sui rifiuti, approvate le tariffe agevolate. Ecco a chi spettano i bonus

Arriva un aiuto importante per le famiglie in difficoltà. La commissione Finanze della Camera, infatti, ha dato il via libera al bonus Tari per i redditi più bassi. E' stato approvato, infatti, un emendamento secondo cui agli utenti in condizioni economiche disagiate, deve essere consentito l'accesso al servizio a tariffe agevolate. I beneficiari sono individuati con gli stessi criteri utilizzati per i bonus dell'energia elettrica, del gas e del servizio idrico integrato. La proposta prevede anche che a partire dal 2021 i bonus in questione vengano concessi automaticamente. I comuni avranno tempo fino al 30 aprile per approvare le tariffe e i regolamenti per la tassa sui rifiuti.