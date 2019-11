Frecciarossa confermato alla stazione di Chiusi: la fermata resta per tutte le feste

La fermata di Chiusi-Chianciano Terme della coppia di Frecciarossa che collega la città senese e tutto il comprensorio con Roma, Milano e Napoli è stata confermata fino al 7 gennaio 2020. Dopo la prima conferma ricevuta a settembre, il Frecciarossa di Chiusi supera, dunque, un altro esame ottenendo un risultato importante per tutto il territorio. A pesare sulla positiva decisione sono stati in primo luogo i risultati in termini di biglietti venduti da e per la stazione di Chiusi che, nel periodo di attività giugno-novembre, hanno superato quota quindicimila. L'alta velocità serve un vasto territorio che comprende anche la parte occidentale dell'Umbria.