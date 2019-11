Il 2019 sta per finire e tra poche settimane entreremo nel 2020, che sarà un anno bisestile. Ecco tutte le feste e i ponti previsti in calendario per chi vuole già iniziare a programmare le ferie o le vacanze per sè o per la famiglia. I due ponti più lunghi saranno quelli del 2 giugno e dell'8 dicembre, in quanto entrambe le ricorrenze cadono di martedì e, quindi, potendosi organizzare, si possono mettere in file 4 giorni senza andare a lavorare.



Capodanno: mercoledì 1 gennaio 2020

Epifania 2020: lunedì 6 gennaio 2020

Pasqua e Pasquetta 2020: domenica 12 e lunedì 13 aprile 2020

Festa della Liberazione: sabato 25 aprile 2020

Festa del Lavoro: venerdì 1 maggio 2020

Festa della Repubblica: martedì 2 giugno 2020

San Pietro e Paolo (Roma): lunedì 29 giugno 2020

Ferragosto: sabato 15 agosto 2020

Tutti i Santi: domenica 1 novembre 2020

Sant'Ambrogio (Milano): lunedì 7 dicembre 2020

Immacolata Concezione: martedì 8 dicembre 2020

Natale e Santo Stefano: venerdì 25 e sabato 26 dicembre 2020

Capodanno 2021: venerdì 1 gennaio 2021