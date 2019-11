Maltempo: frane, case isolate, sfollati, autostrada chiusa. Il Po fa paura. Coldiretti: già milioni di danni

E' stata una notte difficile per la Liguria, quella tra sabato 23 novembre e domenica 24, in particolare per il Savonese. La regione è stata battuta dalla pioggia incessante che ha causato allagamenti e smottamenti. Nel territorio comunale di Albisola Superiore il rio Basco è esondato. In tutta la regione gli sfollati sono già un centinaio e l'allarme rosso continua. Nel Savonese l'autostrada A10 è stata chiusa in due tratti a causa di frane. Stessa cosa per l'Aurelia ad Arenzano, all'altezza della galleria Pizzo. A Savona si è verificata una importante frana in via Marmorassi e alcune abitazioni sono rimaste isolate. Il sindaco Ilaria Caprioglio ha annunciato che sono in corso interventi per cercare di creare un passaggio pedonale.

Ma il maltempo non sta interessando solo la Liguria. A Venezia nuova ondata di marea. Il sindaco Luigi Brugnaro ha disposto la chiusura del ponte votivo galleggiante che era stato allestito per la festa della Madonna della Salute. Il Comune di Torino ha deciso con una ordinanza di non autorizzare lo svolgimento della programmata maratona.

La Coldiretti lancia l'allarme per le condizioni del Po: nelle ultime 24 ore ha superato la soglia della criticità con un livello di oltre 4 metri per effetto delle condizioni climatiche straordinarie con l'onda di piena che si propaga lungo l'asta fluviale. Già elevati i danni: ortaggi distrutti, foraggi per l'alimentazione degli animali perduti, vigneti e frutteti devastati, serre "inagibili" e danni alle strutture ma anche trattori e macchine agricole nel fango. Secondo un primo bilancio della Coldiretti i danni sono già superiori ai 100 milioni.