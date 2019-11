Arezzo, suora in fuga d'amore e il convento chiude. Chi è la superiora. Lei: "E' tutto più complicato"

CALCIO

Robur, grande festa per i 40 anni degli Ultras

Una bellissima festa, partecipata e piena di ricordi ed entusiasmo. E' quella andata in scena venerdì 22 novembre 2019 al Circolo della Tuberosa di Siena per i 40 anni degli Ultras della Robur. Per l'occasione sono tornati a Siena veri e propri idoli come gli ex giocatori Foglietti, Arcadio, Colasante e Cavallo. Presenti pure il mitico Pepi e Argilli che con un colpo di testa micidiale trafisse ...