Berlusconi cade a Zagabria, ricoverato a Milano

Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, 83 anni, è caduto a Zagabria. Qui era impegnato nei lavori del congresso del Ppe. Berlusconi è rientrato in Italia alla fine del congresso (come programmato) con un aereo Fininvest. Nella clinica La Madonina di Milano è stato sottoposto a tutti i controlli: ha riportato una contusione, anche se in un primo tempo si era temuto si trattasse di una frattura del femore. "Nessuna rottura di femore, clavicole, tibie o ossa varie. Nessun rientro urgente. La verità è che si tratta di una banalissima contusione. Il battito d'ali di una farfalla in Cina provoca un uragano in Texas", ha spiegato lo staff dell'ex presidente del Consiglio.