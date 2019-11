Amatriciana, tradizionale è una sola: verso riconoscimento Ue

L'Amatriciana è una e una soltanto. Parliamo di quella tradizionale. Parola di Unione Europea che prevede il riconoscimento ufficiale della ricetta italiana.

Sergio Pirozzi, Presidente della XII Commissione (Tutela del territorio, erosione costiera, emergenze e grandi rischi, protezione civile, ricostruzione) del Consiglio Regionale del Lazio.

"Da oggi stop alle polemiche sull’uso della definizione ’All’amatriciana', che diventa ufficialmente sinonimo di tradizione e di qualità. Lo sancisce l’Unione Europea, che, al termine di un lavoro che ho seguito fin dal 2014, ha pubblicato sulla sua Gazzetta ufficiale il disciplinare che regola l’uso della denominazione ’ amatriciana tradizionale', riferendolo alla storica ricetta tramandata di generazione in generazione nella nostra terra. Quindi, niente più sterili polemiche con rinomati chef da reality show, niente più uso dispregiativo per fare polemica politica, solo tradizione e buona cucina. Ringrazio gli ex ministri dell’Agricoltura, Maurizio Martina e Gian Marco Centinaio per la disponibilità bipartisan, nonché l’europarlamentare Nicola Procaccini, che ha seguito con cura l’ultima parte dell’iter a Bruxelles. Li aspetto tutti ad Amatrice, per un piatto di amatriciana tradizionale".