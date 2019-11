Paul McCartney in concerto in Italia: date e biglietti

Fan di Paul McCartney e dei Beatles scatenati per la notizia di alcune date in Italia dell'ex componente dei quartetto di Liverpool. Il tour “Freshen Up Tour” farà tappa nel nostro Paese nel mese di giugno 2020. Le date dei concerti sono due.

McCartney sarà a Napoli il prossimo 10 giugno per un concerto in Piazza del Plebiscito e il 13 giugno a Lucca con un live presso le Mura Storiche della città toscana.

Scatta l'assalto ai biglietti con la vendita che si aprirà a giorni. La vendita generale dei titoli d’ingresso aprirà infatti alle ore 10 del prossimo 25 novembre su Ticketone e sul sito del promoter D'alessandro & Galli.

L'ultima volta di Paul McCartney in Italia è stata all'Arena di Verona il 25 giugno 2013.