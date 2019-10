Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha annunciato pochi l’avvio delle operazioni militari delle truppe turche e dei ribelli siriani alleati nel nord della Siria. "Le Forze Armate turche, insieme all’Esercito nazionale siriano, hanno appena lanciato" un’operazione "contro il Pkk, le Ypg e i terroristi di Daesh (Isis) nel nord della Siria", si legge sul profilo Twitter di Erdogan. "La nostra missione è impedire la creazione di un corridoio del terrore lungo il confine meridionale della Turchia, a ridosso della frontiera con la Siria, "e portare la pace nell’area", ha aggiunto Erdogan. Come prima conseguenza si registra quella di civili in fuga da Ras al-Ayn, nel nord della Siria, dopo l’avvio delle operazioni militari annunciate dal leader turco Recep Tayyip Erdogan. La denuncia arriva dal Rojava Information Center, che diffonde informazioni sul nordest della Siria. Su Twitter il Rojava Information Center pubblica immagini che mostrano furgoncini carichi di persone, per lo più donne e bambini. "Le foto del Rojava Information Center mostrano civili in fuga e l’impatto degli attacchi dell’artiglieria turca contro i quartieri abitati dai civili a Sere Kaniye" (Ras al-Ayn), si legge nel tweet.