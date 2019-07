Un giovane di 22 anni di Foiano della Chiana è stato portato alle Scotte in codice rosso per le gravissime conseguenze riportate in un incidente avvenuto alle prime luci dell'alba. Una macchina con a bordo due ragazzi, probabilmente a causa dell'attraversamento di un animale, è uscita di strada nel territorio di Foiano. Il ferito più grave ha riportato trauma cranico, sospetta frattura della base cranica, trauma facciale, trauma toracico, traumi al braccio e alla gamba destra. L'elicottero Pegaso non è potuto atterrare in zona e quindi il trasferimento a Siena è avvenuto con l'ambulanza. Le condizioni del giovane sono definite molto serie. L'altro occupante dell'auto, 20 anni, anche lui di Foiano, ha riportato conseguenze meno serie.