Siena, ubriaco si schianta con l'auto sull'Amiata poi spintona un carabiniere

Ubriaco si schianta con l'auto contro le vetture in sosta, poi aggredisce i carabinieri. L'episodio si è verificato ad Abbadia San Salvatore, in provincia di Siena. Un soggetto, in evidente stato di ebrezza alcolica, era alla guida della sua macchina, quando, percorrendo via Gorizia nel centro del paese dell'Amiata, è andato a sbattere contro due auto in sosta, danneggiandole. Sul luogo è intervenuta la pattuglia del nucleo radiomobile di Montalcino, che non è stata accolta nel migliore dei modi. L’uomo che era alla guida ha reagito malamente, dando uno spintone a uno dei carabinieri, che stava verificando l’accaduto. Ovviamente sono immediatamente scattati i provvedimenti del caso.