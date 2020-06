Amiata, il sindaco di Abbadia San Salvatore: "La discarica non è pericolosa". Sarà ampliata

di Mariella Baccheschi

Fabrizio Tondi, sindaco di Abbadia San Salvatore (in provincia di Siena), puntualizza la posizione della amministrazione comunale rispetto all’ampliamento della discarica per rifiuti speciali non pericolosi di Poggio alla Billa. “La proprietà è di Siena Ambiente e il progetto, presentato alla Regione Toscana, ha superato tutte le valutazioni tecniche e morfologiche effettuate dagli enti competenti”. La normativa prevede una autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti oppure per modifiche sostanziali a quelli esistenti (art. 208 del D. lgvo 152/06). Nel caso specifico, il progetto di modifica consiste nell’ampliamento della attuale discarica. “La legge prevede inoltre che l’approvazione di un’opera pubblica o di pubblica utilità costituisca variante agli strumenti di pianificazione territoriale o urbanistica del Comune”, spiega Tondi. “E il consiglio comunale di venerdì scorso non ha concesso nessuna autorizzazione. Ha invece recepito e ratificato la variante urbanistica predisposta dalla Regione Toscana”. Poi aggiunge: “Non abbiamo mai manifestato contrarietà al progetto. L’impianto di Siena Ambiente è gestito molto bene e nell’ambito della filiera dei rifiuti le discariche sono ancora utili e necessarie. Qui non c’è nulla di pericoloso, la ubicazione è adeguata e in più l’operazione comporta riscontri e benefici per il comune. Come avremmo fatto - soprattutto in tempi di epidemia da Covid 19 - a offrire tutta una serie di servizi sociali, con le sole contribuzioni dei cittadini, senza le risorse aggiuntive della discarica? Il nuovo progetto porterà oltre 300.000 euro nel nostro bilancio”. Una somma che andrà a sostituire l’apporto della discarica che è in via di esaurimento. “Non abbiamo mai ostacolato le intenzioni Siena Ambiente, in quanto riteniamo il sito dell’ampliamento adeguato e ci sentiamo rassicurati dalle garanzie regionali conformi alle normative di legge. L’ampliamento è previsto inoltre all’interno di un catino, quasi studiato apposta dalla natura”. E, in conclusione: “Non abbiamo fatto altro che ratificare ciò che di fatto si stava attuando”. Il nuovo invaso aggiuntivo avrà una capienza di 750.000 metri cubi e l’approvazione del progetto costituisce non solo variante allo strumento urbanistico, ma comporta anche la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori.