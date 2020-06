di Mariella Baccheschi

Apriranno giovedì 4 giugno le terme outdoor del Fosso Bianco nel piccolo borgo termale di Bagni San Filippo, nel comune di Castiglione d'Orcia, in provincia di Siena. Lo ha annunciato il sindaco Claudio Galletti, che si è molto adoperato per l’avvio nella massima sicurezza di questa attività che dà vita a un grande movimento turistico nel territorio. Per favorire la ripresa i parcheggi saranno gratuiti fino al 20 giugno. E per garantire le misure previste dai protocolli regionali e governativi, verranno contingentati l’afflusso al Fosso Bianco e il numero dei bagnanti. “Il numero massimo di persone che possono entrare - ha spiegato Galletti - va da 100 a 130. Il Comune ha a disposizione una superficie di circa 20 mila metri quadri, pari a una estensione di due ettari, che equivalgono a due campi da calcio”. Ogni persona ha pertanto a disposizione uno spazio massimo di ben 100 metri quadri. “I visitatori potranno inoltre bagnarsi nelle dieci vasche termali naturali e lungo il torrente. Essendo vietata (e qui è anche impossibile) l’attività natatoria, secondo le norme della Regione Toscana è sufficiente la disponibilità di quattro metri quadri a persona. E pertanto potranno bagnarsi dalle 35 alle 40 persone”. Il tutto sotto il controllo di stewart, personale debitamente formato e autorizzato sette giorni su sette per sette ore al giorno per dare informazioni e presidiare il luogo con attività di controllo e vigilanza, al fine di far rispettare le regole (presto una nuova ordinanza sindacale) fino al 31 luglio, termine della emergenza sanitaria.