Siena, nasce il Movimento Giovanile Amiatino: "Adesso basta lamentarsi, è arrivata l'ora di agire"

di Mariella Baccheschi

Un evento nuovo, inedito, unico sta interessando in questi giorni il Monte Amiata, in provincia di Siena, dove in poco tempo si è concretizzata l’idea di creare un Movimento Giovanile Amiatino. La felice intuizione di alcuni ragazzi e l’entusiastica adesione, in meno di una settimana, di ben 150 giovani di una età compresa tra i quindici e i trenta anni, provenienti da tutti comuni della montagna, hanno compiuto il miracolo. Mai si era vista in queste terre una aggregazione giovanile tanto numerosa e vasta. “Un’idea che avevamo da tempo, ovvero la nascita di un nostro movimento, finalizzato alla tutela e alla valorizzazione dell’intero territorio, sia dal punto di vista ambientale, sia da quello dei beni culturali”, ha dichiarato Angelo Nai, giovane studente universitario, tra i promotori della iniziativa. Una vera e propria esortazione a riprendere in mano le sorti della propria vita e a provare a cambiare le cose. “Quante volte ci siamo lamentati perché le cose sulla nostra montagna non cambiano mai? Noi abbiamo deciso che non è più tempo di lamentarsi, ma di agire”. Nel documento programmatico inviato alla stampa, gli adepti di questa nuova formazione si definiscono “un gruppo di amici, che assieme vuol cooperare per fare del bene alla nostra montagna”. E, tra i cardini della loro azione, “il libero confronto delle idee, la integrazione sociale e la divisione dei compiti”, al fine di tutelare e valorizzare il Monte Amiata attraverso un denso programma, che prevede azioni sul campo (raccolta rifiuti e pulizia e salvaguardia di sentieri e percorsi); campagne di sensibilizzazione (per migliorare la raccolta differenziata dei rifiuti); promozione del territorio con i social network. Il territorio verrà scandagliato e riproposto sotto varie angolazioni, dalla “cultura amiatina: dialetti, leggende, luoghi misteriosi e patrimonio culinario”, ai “luoghi storici”: chiese, monumenti, borghi); dal “patrimonio ambientale”: biodiversità, flora e fauna) alle “feste e tradizioni”. E già sulla pagina Fb del gruppo si può ammirare un primo atto concreto, un video-omaggio dedicato “alla montagna che amiamo”. Per decantarne la bellezza, far di nuovo innamorare la gente dell’Amiata e dimostrare che sull’Amiata c’è posto anche per il futuro. Chi volesse ancora far parte del Movimento, lo contatti su Messenger.