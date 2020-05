Fase 2, i volontari mobilitati per pulire i sentieri dell'Amiata. "Ora sono uno spettacolo"

di Mariella Baccheschi

Sono circa 50 i giovani, facenti parte delle associazioni Mtb Amiata, Uisp, Hermann Route, Ferra il Bosko, Amiata Freeride e del gruppo dei fiaccolai di Abbadia San Salvatore e non solo, che hanno risposto all’appello lanciato in conference call dal consigliere comunale con delega alla Montagna, Andrea Zoppi, che li aveva convocati per coinvolgerli in una attività di manutenzione e riqualificazione della rete sentieristica del comune. L’adesione è stata massiccia trattandosi di giovani che amano la montagna, la frequentano per divertimento o per lavoro e tengono molto alla conservazione dell’ambiente. Entrati nella nuova fase dell’epidemia del Coronavirus, anche l’Amiata si è preparata alla riapertura e quale migliore occasione se non quella di offrire una vacanza all’aria aperta, rendendo fruibili e sicuri i numerosi sentieri, che ogni anno vengono percorsi dagli amanti del trekking, delle due ruote o del cavallo? Dopo il lungo inverno c’è bisogno di sistemare i vari percorsi - per la precisione quelli della Mountain bike Amiata e della Uisp - di ripristinarne il fondo, di liberarli da piante e rami caduti, di aggiornare la segnaletica. “Dopo l’alluvione del luglio scorso, sono molto rovinati, soprattutto nella parte alta”, ha detto Zoppi. E i volontari si sono mobilitati per la pulizia. L’organizzazione ha tenuto conto delle particolari condizioni di sicurezza che si devono osservare in questo periodo. E per evitare assembramenti è stato dato il consiglio di contattare direttamente i responsabili delle varie associazioni o scrivere ai referenti della iniziativa Andrea Zoppi e Luca Tondi. Guanti e mascherine per tutti. Mentre il rastrello, meglio portarselo da casa. Durante l’opera di rastrellatura e di pulizia dei sentieri, mantenuta con rigore la norma del distanziamento sociale. E ciò non ha impedito di svolgere buona parte del lavoro. “In generale il bosco era pulito, a eccezione di un punto, dove abbiamo dovuto insistere per togliere pezzi di plastica intorno agli alberi”, ha commentato Zoppi, il quale ha aggiunto: “Si replica il prossimo sabato e domenica! Già oggi la maggior parte dei sentieri tirati a lucido, spettacolo!”.