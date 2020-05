Coronavirus Siena, Marco Conti: "Il Covid ha ucciso mio padre e mio fratello. Io ho temuto di morire"

di Mariella Baccheschi

Il virus gli ha distrutto la famiglia. Ha perso suo padre e suo fratello. Lui si è salvato. “Alla fine del mese di marzo la mia infezione da Coronavirus era risolta, come hanno appurato i due tamponi negativi consecutivi. Da allora sono in convalescenza, una convalescenza lenta, che si protrae nel tempo e di cui stento a vedere la fine, perché come mi muovo, avverto una grande fatica”. Marco Conti, 58 anni, voce e volto di Piancastagnaio, in provincia di Siena, il paese in cui vive, ma anche dell’Amiata e non solo, per la sua attività giornalistica, in quanto titolare della testata online Amiatanews, racconta la dolorosa esperienza di questi ultimi mesi, in cui ha dovuto convivere con il Covid 19. “Il primo tampone positivo, lo scorso 10 marzo, dopo che da qualche giorno avevo accusato la febbre, che, più o meno alta, mi avrebbe accompagnato per l’intero decorso della malattia. Il babbo era stato condotto in ospedale la domenica mattina presto, a causa di un problema al cuore. Sottoposto a test, era risultato positivo e inviato alle Scotte di Siena. Anche mio fratello Nazzareno il 10 mattina aveva ricevuto lo stesso verdetto e era stato ricoverato a Grosseto. Ognuno ha seguito un proprio percorso. Io ho vissuto la malattia in casa, isolato da mia moglie e mio figlio, a letto in quanto debilitato, avvertendo i classici sintomi della malattia, come assenza di olfatto e gusto, che ancora permane, forti dolori al torace, e, fortunatamente, respirazione leggermente affannata, ma non precaria”. E' stato seguito a distanza dal medico di base e curato a suon di tachipirina, a eccezione di una scatola di antibiotici assunti contro il mal di gola, dovuto alla sua caduta nel fango del fiume Paglia, durante un servizio giornalistico. “Una notte, un momento difficilissimo, in cui ho temuto di morire. Mi sono dovuto sdraiare in terra per trovare un po’ di refrigerio al torace, che sembrava prendere fuoco. Tante sensazioni nuove, sconosciute, dovute a questo strano virus e alla febbre che saliva e scendeva, finché non ha cominciato a scomparire definitivamente dopo la morte del babbo”. Il Coronavirus, però, continua a perseguitare le sue vittime anche dopo la guarigione. “Per alcuni giorni, dopo la malattia, ho avuto come delle allucinazioni. Non percepivo più le dimensioni e le distanze fra gli oggetti. La stanza ora mi appariva più lunga, ora più corta. Ero come prigioniero di un incubo”. Marco nell’arco di circa quindici giorni ha subìto due gravi lutti: la perdita del padre Valeriano (19 marzo) e del fratello Nazzareno (5 aprile). “Non sono ancora entrato in questa fase di riflessione. Un forte dispiacere, difficile da comprendere. Organizzare il funerale per telefono, non poter mandare neanche un abito a Siena o a Grosseto. Un doveroso ringraziamento alle Misericordie di Piancastagnaio e di Abbadia. Non appena troverò il coraggio affronterò la fase della elaborazione che in questo momento la mente rifiuta”. Motivi di consolazione, in questa lunga parentesi di isolamento forzato, la “vicinanza” della moglie e del figlio, in quarantena nella stessa abitazione, ma nettamente separati e il grande tributo di affetto ricevuto sui social per ricordare il padre e il fratello, persone molto conosciute. Per non parlare delle telefonate e degli oltre seimila messaggi, che gli sono pervenuti, per esprimere solidarietà e auguri di pronta guarigione. “Impossibile citare tutti, dai medici ai vigili del fuoco, da tutte le città del palio alle testate giornalistiche, dai professori di liceo ai nuovi amici. Ringrazio tutti affettuosamente - conclude -mi hanno fatto un immenso piacere”.