Compleanno centenario all'istituto Casa Famiglia di Cetona. La signora Annina Guidarelli nata a Palazzone (nel comune di San Casciano dei Bagni) il 7 maggio del 1920, arrivata come ospite della struttura nel giugno del 2015, ha raggiunto un traguardo importantissimo: quello dei 100 anni. I festeggiamenti si sono svolti con una grande torta e tanti fiori che le sono stati regalati dal personale di Casa Famiglia e dal sindaco di Cetona. Anche se l'istituto non ha avuto casi di Coronavirus, non è stato possibile avere la presenza dei familiari, i quali però hanno inviato tre bellissime rose rosse e un commovente biglietto di auguri. La festa con loro è solo rinviata.