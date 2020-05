Siena, aiuti alle imprese nel comune di Abbadia San Salvatore: ecco come. Tutte le misure allo studio

di Mariella Baccheschi

"Stiamo lavorando con dati concreti, dopo aver svolto le necessarie verifiche di bilancio. Dalla prima seduta del Tavolo operativo di emergenza è emersa la volontà dei vari componenti di fare gruppo e di trovare insieme le soluzioni nell’interesse della comunità”. Il sindaco di Abbadia San Salvatore, Fabrizio Tondi, dichiara la propria soddisfazione per il clima di collaborazione che si è instaurato durante l’incontro istituzionale di mercoledì, che ha delineato le misure della amministrazione comunale, atte a far ripartire l’economia del paese dell'Amiata, in provincia di Siena. “Entro il mese di maggio sarà convocato il consiglio comunale che darà il via alla messa in atto dei nuovi indirizzi”. Il Tavolo operativo di emergenza è composto da sindaco, assessore alle Attività produttive, capigruppo consiliari, sindacati e associazioni di categoria. L’assessore Roberto Bechini - come riferisce la nota stampa del Comune - “ha presentato una importante manovra per il rilancio delle attività produttive di Abbadia. È stato aperto un indispensabile confronto con tutti i soggetti coinvolti. C'è soddisfazione e sostanziale uniformità di pareri positivi sulla manovra presentata. Ogni componente del Tavolo ha mosso le proprie proposte, che adesso saranno poste al vaglio di amministrazione e uffici tecnici preposti, per delineare i caratteri di ulteriori interventi di natura economica, in caso di reperimento di maggiori risorse, provenienti da Regione e Governo”. Ecco i principali provvedimenti previsti dalla amministrazione comunale. Fondo di emergenza fino a 100 mila euro (contributo dovuto per legge da Enel) per la compartecipazione all’acquisto di eventuali strumenti obbligatori di distanziamento sociale e per tutte le attività produttive. Azzeramento Cosap, estensione gratuita della superficie di occupazione di suolo pubblico attualmente concesso; concessione straordinaria gratuita di suolo pubblico nelle vie e piazze cittadine agli esercenti che, in forma singola o associata, ne faranno richiesta. Abbattimento Tari per le attività rimaste chiuse o che hanno aperto solo in seguito a provvedimenti successivi al Dpcm del 10/03/2020 e posticipazione a novembre/dicembre dell’acconto della stessa Tari. Estensione facoltativa degli orari e dei giorni di apertura di qualsiasi attività commerciale e artigianale. Azzeramento della tariffa di trasporto scolastico e mensa scolastica per i mesi di marzo, aprile, maggio, giugno 2020. Riduzione degli affitti di immobili di proprietà comunale locati ad attività commerciali in relazione alla mancata fruizione.