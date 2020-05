Coronavirus, l'opposizione al sindaco: "Occorre aiutare le imprese"

di Mariella Baccheschi

Molteplici sollecitazioni e richieste di sostegno economico-finanziario sono state rivolte di recente al comune di Abbadia San Salvatore, sull'Amiata, in provincia di Siena, da parte di forze politiche e associazioni, a causa della prolungata chiusura di numerose attività, che sta mettendo in ginocchio intere categorie lavorative. In più occasioni gli amministratori comunali hanno pronunciato parole di vicinanza e solidarietà verso quei lavoratori e operatori economici particolarmente colpiti dalla crisi. Ma fino a questo momento non è emersa in maniera concreta, come presso altre amministrazioni comunali della provincia di Siena, la ferma volontà di farsi carico in quanto collettività dei disagi economici delle categorie in maggiore affanno, ricorrendo anche a soluzioni straordinarie e creative. Questa settimana, tuttavia, sono previsti alcuni appuntamenti importanti. E' atteso l'esito della riunione del “tavolo di lavoro”, lo strumento di confronto tra le parti produttive e istituzionali del paese, istituito dal comune al fine di trovare soluzioni. “Occasione per presentare ufficialmente il nostro progetto ‘Quattro mosse per avviare la fase 2’, che fino a oggi abbiamo potuto esporre solamente nella conferenza dei capigruppo”, dichiara Francesca Baiocchi, in rappresentanza del gruppo di minoranza Abbadia in Comune". Il loro programma di riduzione del carico fiscale e tributario (Imu, Tari, Irpef), di servizi scolastici gratuiti, secondo criteri di equità, del ricorso al credito e dell’utilizzo degli avanzi per le spese correnti trova ampio riscontro anche nel documento elaborato da Rosario Castro, capogruppo di minoranza di Abbadia Futura. “Parlo con gli operatori e conosco le loro lamentele”, osserva Castro. “So quanto pagano di Tari, anche quando non lavorano. Bisogna aiutare le aziende a ripartire subito, senza aggravamenti di ulteriori debiti già contratti per l’alluvione del mese di luglio e che si sommano all’attuale fermo delle attività e alla deludente stagione invernale per mancanza di neve”. Altre istanze sono state clamorosamente rappresentate dai lavoratori di ristoranti, bar e pasticcerie, che per protesta hanno simbolicamente consegnato agli amministratori le chiavi dei loro locali. “Il comune sicuramente farà la sua parte”, ha dichiarato in questa ultima occasione il sindaco Fabrizio Tondi, optando però per una politica attendista. Prima, infatti, si riserva di conoscere “le direttive per il bilancio, i chiarimenti di situazioni a livello nazionale e regionale, le indicazioni di Anci e Uncem”. E spera “in risorse aggiuntive”.