E' scomparso improvvisamente, per un malore, Carlo Ugurgieri, 60 anni, persona molto conosciuta nel comprensorio dell'Amiata perché per anni, insieme alla sua famiglia, ha gestito la farmacia ad Abbadia San Salvatore, dove viveva e dove è morto, nella sua abitazione. Un uomo ricordato da tutti per la sua gentilezza e un modo di lavorare al servizio delle persone, per le quali aveva sempre un consiglio o una parola adeguata. Un professionista all'antica, che anche in questo periodo di Coronavirus si è sempre impegnato, senza mai tirarsi indietro o facendo mancare il proprio apporto a chi ne aveva la necessità. Esperto di musica, in gioventù era stato un noto dj.