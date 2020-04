Coronavirus Siena, il sindaco di Abbadia: "Un tavolo allargato per affrontare la crisi economica"

di Mariella Baccheschi

Nel Comune di Abbadia San Salvatore, in provincia di Siena, la situazione sanitaria relativa all’infezione da Coronavirus sta migliorando. “I casi a oggi positivi si sono ridotti e la quarantena si sta quasi azzerando”, dichiara il sindaco Fabrizio Tondi. “A meno di sorprese l’infezione sta rientrando e la vita appare nuovamente sotto controllo. Si può tirare un bel sospiro di sollievo, dopo le nubi addensate dall’ondata di contagi registrati nei giorni di Pasqua. Oggi ci sentiamo più tranquilli. Il territorio, considerato anche quanto sta accadendo nei Comuni vicini, è sano e pulito. Favorito dalle grandi distanze e da come le popolazioni hanno risposto agli inviti e alle prescrizioni dello Stato, della Regione e dei Comuni”. In più, nel territorio dell’Amiata Val d’Orcia il virus non è entrato nelle residenze per gli anziani, dove i tamponi effettuati hanno dato tutti esito negativo. “Un encomio particolare ai gestori e agli operatori delle nostre strutture sanitarie protette dove si è agito tempestivamente e dove si è fatto veramente molto per aiutare la fortuna. La vicinanza dell’ospedale e la serie di norme codificate - osserva il sindaco - hanno dotato di un corredo formativo chi opera nelle nostre strutture”. Una volta superata la fase sanitaria l’amministrazione comunale intende assumere delle iniziative per la ripresa delle attività economiche e produttive.

“Abbiamo effettuato numerosi passaggi di ascolto, molto partecipati e seguiti dagli operatori dei vari settori economici. La Consulta della montagna - continua il primo cittadino - sta lavorando sui progetti che ci dovrebbero consentire di portare a casa la seconda tranche del finanziamento della Regione Toscana. Cercheremo inoltre di raccogliere tutti i segnali e le opportunità per recuperare i fondi che servono al rilancio dell’economia. E’ già attivo un tavolo di crisi che verrà allargato alle forze sociali e alle associazioni di categoria. È il momento di non inventarsi nulla da soli. Andranno carpite tutte le occasioni, raccolti i suggerimenti del tavolo istituzionale e date le migliori risposte”. Il sindaco ritiene decisivo l’apporto del volontariato. “E’ stato straordinario. Sempre pronto, preciso, professionale al massimo, sia relativamente ai Cb, alla Misericordia e agli altri organismi istituzionali, sia a chi si è avvicinato per dare una mano. Le associazioni - conclude - hanno confermato un grande spirito di solidarietà”.