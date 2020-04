Siena, 9 i morti della casa riposo di Sarteano. Il sindaco: "Uno tsunami. Ancora tanti positivi, alcuni gravi"

di Gennaro Groppa

Giovedì sera è arrivata la triste notizia della nona morte di una ex ospite della residenza sanitaria assistita Ex Onpi di Sarteano, in provincia di Siena. Una donna di 94 anni, le cui condizioni si erano aggravate e che era stata trasportata all’ospedale di Arezzo. Purtroppo non ce l’ha fatta, andando ad allungare la lista dei deceduti per il focolaio nella casa di riposo sarteanese.

Sindaco Francesco Landi, quali sono i numeri del contagio in questo momento a Sarteano?

“Abbiamo 28 positivi al Covid-19 tra gli ospiti della struttura: 22 all’interno mentre 6 sono ricoverati negli ospedali di Siena e Arezzo. Di questi sei, 4 sono in Pneumatologia e le loro condizioni ci preoccupano. Si tratta di persone anziane sulle quali il virus come sappiamo può dare effetti terribili. Sempre relativamente alla rsa, 6 ospiti sono negativi al Coronavirus e 4 si sono negativizzati. In paese ci sono invece altre 11 persone positive al Covid-19, dieci delle quali sono operatori sanitari della Ex Onpi e un solo caso quindi non è legato alla rsa. Una di queste persone è ricoverata in ospedale, le sue condizioni sono in fase di miglioramento. Oltre ai 4 della casa di riposo abbiamo altri 3 negativizzati nella popolazione, per cui al momento a Sarteano abbiamo 7 guariti dal Coronavirus”.

E’ ancora piena emergenza...

“Sì, è così. La situazione è ancora drammatica, è stato uno tsunami”.

All’interno della rsa ci sono ancora azioni da intraprendere?

“Dal 16 aprile la gestione è in mano all’Asl che insieme all’ufficio di igiene pubblica sta valutando il da farsi e se eventualmente andranno intraprese altre azioni”.

Ripensando a ciò che è accaduto ha qualche rimpianto?

“La mia posizione è chiara, ognuno deve fare il proprio lavoro. In una situazione come questa ci sono gli organismi preposti e giudicare non spetta al sindaco, che non ha delle competenze mediche. Io posso testimoniare che ogni azione possibile è stata messa in campo, ma tutto ciò non è bastato. Tanti hanno sottolineato, e continuano a farlo, che il pericolo più grosso è costituito dalla figura del portatore asintomatico”.