La vicenda della giovane ventenne di Abbadia San Salvatore, morta suicida il giorno di Pasquetta, è salita di nuovo alla ribalta nazionale con la trasmissione televisiva “Chi l’ha visto”, dopo che la procura di Siena ha aperto un fascicolo per “istigazione al suicidio a carico di ignoti” e affidato l’inchiesta al sostituto procuratore Sara Faina, che ha disposto l'esumazione della salma e l'autopsia e ha già cominciato ad ascoltare persone che potrebbero chiarire alcuni punti salienti. L’inviato Ercole Rocchetti si è fatto portavoce dei numerosi dubbi nutriti dalla madre, la quale non solo si rifiuta di credere al suicidio della figlia, ma anzi si chiede se lei quel giorno non avesse un appuntamento con qualcuno o non avesse un incontro in quel luogo isolato, dove nella notte è stata trovata priva di vita. La troupe ha soggiornato nel comune amiatino e ha svolto un'accurata inchiesta, con testimonianze per ricostruire quanto si era già venuti a sapere sulla grigliata con gli amici e sulla telefonata ricevuta che l’aveva molto turbata e che l'ha indotta ad allontanarsi bruscamente. Nel capannone qualcuno in questi giorni ha depositato un fiore e una collanina, che Rocchetti ha documentato. Durante la trasmissione però la foto non è stata mostrata.