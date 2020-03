Il sindaco di Piancastagnaio, Luigi Vagaggini, è pronto anche a ricorrere alle maniere forti per far in modo che i suoi concittadini si attengano alle disposizioni in tema di Coronavirus. "E’ con dispiacere - commenta - che devo prendere atto delle numerose segnalazioni di casi di mancato rispetto delle prescrizioni riguardo ai motivi che giustificano l’uscire di casa. Nel ribadire come il rispetto delle norme da parte di tutti sia essenziale per proteggere noi stessi ed i nostri cari, mi rendo conto come le forze al momento a nostra disposizione, polizia locale e carabinieri, malgrado il grandissimo ed encomiabile sforzo delle ultime settimane, non sono sufficienti da sole a garantire un efficace controllo di tutto il territorio. Per questo motivo mi sono rivolto al Prefetto e ai miei referenti nelle opportune sedi politiche, affinché il Comune di Piancastagnaio e gli altri comuni che versino nelle stesse difficoltà, possano far conto anche su effettivi delle Forze armate"