Investito davanti ai due figli, muore alle Scotte di Siena padre di 49 anni

Non ce l'ha fatta l'uomo investito questa mattina, 27 febbraio 2020, ad Abbadia San Salvatore davanti al figlio che doveva accompagnare a scuola (l'altra figlia invece si trovava in casa perchè malata). È stato centrato in pieno da un'auto in via Remedi che stava attraversando per gettare la spazzatura. Alessandro Silvestri avrebbe compiuto 49 anni il prossimo 6 marzo. Era molto conosciuto nel Paese in provincia di Siena e la notizia ha gettato nello sconforto l'intera comunità amiatina. L'uomo è apparso subito grave, i medici (con il 118 della Misericordia giunti subito sul posto) hanno tentato il tutto per tutto per rianimarlo, ma Silvestri è deceduto poco dopo risultando vano anche l'arrivo dell'elisoccorso che doveva trasportarlo all'ospedale Le Scotte di Siena. Un dramma su cui stanno già indagando i carabinieri della locale stazione mentre la Procura di Siena ha aperto un fascicolo per omicidio stradale. Alessandro Silvestri lascia la moglie e due bambini.

Via Remedi, dove è avvenuto l'investimento, è una strada maledetta. Già nel 2008 si era verificato un altro grave incidente, anch'esso mortale. Ad essere investito da un furgone fu Loris Rosati, molto popolare nella comunità badenga.