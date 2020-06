Un altro volto nuovo nelle fila della Ego handball: il giovane terzino classe 2002 Davide Galliano farà infatti parte della rosa 2020/2021. Il suo arrivo a Siena apre una sinergia con la Pallamano Benevento, dove il neo bianconero ha mosso i primi passi fin da giovanissimo, guadagnandosi un posto stabile in prima squadra. “Un grandissimo in bocca al lupo a Davide per questa nuova avventura – ha commentato il presidente del Benevento Carlo La Peccerella. - Siamo convinti che saprà ben figurare in un campionato importante come la A1”.

“Sono molto emozionato e felice – dice Galliano. - Dispiace lasciare la società e i compagni di una vita, ma al tempo stesso sono contento di entrare a far parte del progetto della Ego Siena che rappresenta per me una grande opportunità per crescere e migliorare”.

“Davide ha delle potenzialità enormi – spiega il tecnico senese Branko Dumnic, - sia tecniche che fisiche. Ha talento e grandi margini di miglioramento per poter diventare un buon giocatore”.