Coronavirus, in Umbria c'è un club che ha deciso: "Non paghiamo più i giocatori"

Il Terni Est è capolista nel proprio girone di Prima Categoria con ben dieci punti di vantaggio sul Todi e il presidente Puglia ha le idee molte chiare per il futuro: “O si decide di riprendere o mi aspetto la promozione per le prime in classifica. I sacrifici compiuti dai ragazzi quest’anno alla guida di un meraviglioso mister Frabotta, capace di creare dopo qualche stagione di assenza una coesione unica, vanno ripagati. Non sono d’accordo con l’anno sabbatico che annullerebbe quanto fatto fino a marzo in campionato”. A proposito di pagamenti, sui rimborsi Puglia conclude: “Negli anni abbiamo dato sempre qualcosa ai ragazzi nei periodi festivi, una sorta di premio. Dall’anno prossimo, però, la linea zero sarà quella che seguiremo”.