Volley, l'Emma Villas vince per 3-0 contro la Conad Reggio Emilia

La Emma Villas Aubay Siena gioca un altro match di pregevole fattura e vince per 3-0 contro la Conad Reggio Emilia. Era l’ultima partita del girone di andata, e i biancoblu sono stati capaci di conquistare altri tre punti ottenendo la quinta vittoria consecutiva in campionato. Siena termina così il girone di andata in prima posizione di classifica, con 26 punti conquistati in undici gare. La prima posizione nel girone di andata potrà essere utile anche per la griglia della Coppa Italia. Un importante risultato per un anno complicato e ricco di tante emozioni.